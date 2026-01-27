La magia del ’Carlevà dea Spèza’ Doppio villaggio con punti ristoro E poi il corteo con le mascherine

Il Carnevale di Spéza, noto come 'Carlevà dea Spèza', è una tradizione che si svolge a Spezia sin dal 1869. L'edizione 2026 prevede sfilate, punti ristoro e un corteo con mascherine, offrendo un momento di divertimento e tradizione per la comunità locale. L'evento rappresenta un importante appuntamento annuale, mantenendo vivo il patrimonio culturale della città e coinvolgendo residenti e visitatori.

Tutto pronto per il ' Carlevà dea Spèza ', l'edizione 2026 del carnevale spezzino, manifestazione tradizionale che vanta una storia che risale al 1869 e che anche quest'anno animerà il cuore della città con sfilate, giochi e intrattenimenti. La giornata di domenica 8 febbraio si aprirà al mattino con l'allestimento di un suggestivo 'Villaggio del Carnevale' nelle piazze Europa e Brin, con punti ristoro e attività di intrattenimento. Per favorire la partecipazione, saranno attive postazioni dedicate alla consegna dei numeri per le mascherine. Inoltre sarà possibile in entrambe le postazioni a partire dalle 9.

