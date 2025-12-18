Chivu carica l'Inter per la Supercoppa | Qui senza meritarlo ma visto che ci siamo… vinciamola

Cristian Chivu si presenta con determinazione, consapevole dell'importanza di questa occasione per l'Inter. Nonostante le difficoltà, il tecnico romano trasmette fiducia e grinta, invitando la squadra a lottare fino in fondo per conquistare la Supercoppa. Un’opportunità da non perdere, un momento per dimostrare il carattere e la voglia di vincere dei nerazzurri.

Cristian Chivu sa perfettamente di avere tra le mani l'occasione d'oro per dare una scossa nei fatti al presente dell'Inter: "Un piccolo regalo essere qui ma ora vogliamo andare fino in fondo. A me non cambia nulla vincere o perdere, il mio l'ho fatto. Ma questi giocatori meritano".

