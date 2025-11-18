La sorella di Denis Bergamini a Fanpage | Mio fratello non si è ucciso ho cercato la verità per più di 30 anni
Il 18 novembre 1989 il corpo di Denis Bergamini, calciatore 27enne del Cosenza, venne trovato sulla Statale 106. L'intervista alla sorella Donata: "Dopo oltre 30 anni è emersa la verità. Tanti depistaggi, ma non ci siamo mai arresi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fratello e sorella scoprono, alla morte della madre, un tragico destino che li lega alla furia e alla violenza in cui vive tutto il Medio Oriente. Si può negare il passato, oppure pedinarne le tracce a prezzo di dolorose scoperte, ma non si può crescere senza fare i - facebook.com Vai su Facebook
La sorella di Denis Bergamini a Fanpage: “Mio fratello non si è ucciso, ho cercato la verità per più di 30 anni” - Il 18 novembre 1989 il corpo di Denis Bergamini, calciatore 27enne del Cosenza, venne trovato sulla Statale 106 ... fanpage.it scrive
Bergamini, Anselmo: «Difendiamo Donata da chi costruisce spettacoli indecenti sul dolore» - In vista dell’anniversario della morte del calciatore del Cosenza, l’avvocato di parte civile ribadisce il sostegno alla sorella e critica chi usa la vicenda per spettacoli mediatici ... Segnala corrieredellacalabria.it
Bergamini, 36 anni dopo: "Oggi siamo con Donata" - Il messaggio del legale dei familiari nell’anniversario della morte di Denis "Lotta civile, dignità e ostinazione: difendiamo la famiglia da chi specula". Si legge su msn.com