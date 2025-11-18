Era il 18 novembre 1989: l’Italia del calcio era alla vigilia del mondiali delle notti magiche di Baggio e Schillaci e il suo caso finì rapidamente nel dimenticatoio. Esattamente 36 anni fa venne trovato morto a Roseto Capo Spulico, una paesino che dista oltre cento chilometri dal capoluogo, il centrocampista del Cosenza Donato Bergamini, detto Denis, nella squadra allora allenata da Gigi Simoni. Si parlò subito di suicidio ma molti non credettero a quella versione. Ora, dopo a condanna in primo grado per l’ex fidanzata di allora, Isabella Interò, si attende l’appello. Una vita da mediano. Centrocampista dotato tecnicamente, Bergamini, secondo molte fonti, sarebbe potuto passare nel mercato di gennaio alla Fiorentina, coronando il sogno della serie A. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Denis Bergamini e il suicidio (omicidio?): un giovane di grandi speranze che sognava la serie A