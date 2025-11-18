Denis Bergamini e il suicidio omicidio? | un giovane di grandi speranze che sognava la serie A

Secoloditalia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 18 novembre 1989: l’Italia del calcio era alla vigilia del mondiali delle notti magiche di Baggio e Schillaci e il suo caso finì rapidamente nel dimenticatoio. Esattamente 36 anni fa venne trovato morto a Roseto Capo Spulico, una paesino che dista oltre cento chilometri dal capoluogo, il centrocampista del Cosenza Donato Bergamini, detto Denis, nella squadra allora allenata da Gigi Simoni. Si parlò subito di suicidio ma molti non credettero a quella versione. Ora, dopo a condanna in primo grado per l’ex fidanzata di allora, Isabella Interò, si attende l’appello. Una vita da mediano. Centrocampista dotato tecnicamente, Bergamini, secondo molte fonti, sarebbe potuto passare nel mercato di gennaio alla Fiorentina, coronando il sogno della serie A. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

denis bergamini e il suicidio omicidio un giovane di grandi speranze che sognava la serie a

© Secoloditalia.it - Denis Bergamini e il suicidio (omicidio?): un giovane di grandi speranze che sognava la serie A

News recenti che potrebbero piacerti

denis bergamini suicidio omicidioLa sorella di Denis Bergamini a Fanpage: “Mio fratello non si è ucciso, ho cercato la verità per più di 30 anni” - Il 18 novembre 1989 il corpo di Denis Bergamini, calciatore 27enne del Cosenza, venne trovato sulla Statale 106 ... Riporta fanpage.it

denis bergamini suicidio omicidioDonata Bergamini: «Ora posso guardare i miei figli negli occhi. Le parole di Internò non mi interessano» - Il racconto della sorella dell’ex calciatore del Cosenza calcio a 36 anni dalla tragedia di Roseto Capo Spulico. Da corrieredellacalabria.it

Bergamini, Anselmo: «Difendiamo Donata da chi costruisce spettacoli indecenti sul dolore» - In vista dell’anniversario della morte del calciatore del Cosenza, l’avvocato di parte civile ribadisce il sostegno alla sorella e critica chi usa la vicenda per spettacoli mediatici ... Segnala corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Denis Bergamini Suicidio Omicidio