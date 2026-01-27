Alcuni agenti dell’Ice lasceranno Minneapolis il 27 gennaio afferma il sindaco

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha annunciato che alcuni agenti dell’Ice lasceranno la città il 27 gennaio. Questa decisione rappresenta un cambiamento nelle attività delle forze dell’ordine federali e potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza locale e sui servizi di immigrazione. L’annuncio è stato condiviso sui social network, sottolineando l’importanza di una gestione trasparente delle politiche di sicurezza in città.

"Continuerò a lottare affinché tutti gli agenti dell'Ice se ne vadano al più presto", ha aggiunto. L'uccisione di Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, commesso il 24 gennaio dagli agenti dell'Ice, che segue quello di Renee Good il 7 gennaio, ha messo l'amministrazione Trump sulla difensiva. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato il 26 gennaio che la morte di Pretti è una "tragedia" e che il presidente "non vuole vedere persone uccise o ferite per strada". Homan "riferirà direttamente" al presidente e sarà responsabile dell'operazione dell'Ice a Minneapolis, ha affermato la Casa Bianca.

