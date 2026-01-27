In un contesto di dibattito politico, il Pd, insieme a M5s e Iv, ha deciso di opporsi all’adozione del ddl Romeo, lasciando il Giorno della memoria alla destra. Nel frattempo, Giorgia Meloni si distacca dal fascismo e dalle leggi razziali, sottolineando un diverso approccio alle tematiche storiche e sociali. Questa posizione evidenzia le diverse sensibilità politiche in un momento cruciale per la memoria collettiva.

I dem dicono di no in commissione al testo base sull'antisemitismo (inseguendo M5s e Avs). La fronda riformista sugli emendamenti (e le divisoni nell'opposizione) Nel giorno in cui Giorgia Meloni prende le distanze dal fascismo e “dall’ignominia delle leggi razziali”, il Pd, con M5s e Iv, vota contro l’adozione del ddl Romeo come testo base sull’antisemitismo. Che figura ci fa il Pd a votare no nel Giorno della memoria? E allora Graziano Delrio, allontanandosi dalla commissione Affari costituzionali del Senato, dice con aria un po’ sconsolata: “Mi auguro che con gli emendamenti emerga una sensibilità comune”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo)

Approfondimenti su Giorno della memoria

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle leggi razziali e del fascismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica.

Domani al Senato si deciderà quale testo adottare come base per il ddl contro l’antisemitismo, con focus su quelli di Romeo e Scalfarotto, quasi identici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giorno della memoria

Argomenti discussi: Menfi. L'assessore Barreca lascia il Pd e accusa: Logiche personalistiche e gruppi di potere; PD a favore del riarmo europeo: a Trieste Stefano Ukmar lascia il partito; Il Pd perde il primatista di preferenze, Del Gobbo lascia e attacca: Tante le scelte che non condivido; Cervia, il sindaco Missiroli ritira le dimissioni ma il Pd lo sfiducia: Elezioni nella prima finestra utile. E lui: Scelta non giusta.

Controcorrente, aderiscono ex deputata Paxia e sindaco di Linguaglossa(ANSA) - CATANIA, 26 GEN - Sono il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, che lascia il Pd dopo 12 anni, e l'ex deputata alla Camera del M5s, Maria Laura Paxia, le due nuove adesioni al movimento Co ... msn.com

Stagnitta lascia il Pd: è il primo sindaco di Controcorrente VIDEOAlla sede etnea dell’Ars presente anche la ex deputata pentastellata catanese Maria Laura Paxia: anche lei new entry di Controcorrente. Il Pd esprime un’ottima classe dirigente – ha spiegato il ... livesicilia.it

Lascia che sia folgore il giorno : O Memoria,il tuo andare batte al ritmo soffocante notte - notte che scruta con il suo oscuro cranio, fiamma in bocciolo da cui il giorno eredita la luce,serica e segreta. Ora non osano sgrezzare il tuo sogno selvaggio,o bestia del c x.com

“Non ho resistito, erano 13 ore di meditazione al giorno”. Achille Costacurta lascia il ritiro spirituale in India dopo 70 ore. Ora è pronto a raccontare la sua vita… senza filtri. - facebook.com facebook