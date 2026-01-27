Giorno della Memoria Mattarella | Il buio della ragione supera il tempo Meloni | Condanniamo la complicità del fascismoSegre |  non si usi Gaza

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle leggi razziali e del fascismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica. Le celebrazioni al Quirinale coinvolgono figure istituzionali che condannano ogni forma di odio e discriminazione, evidenziando il valore della memoria come strumento di educazione e rispetto.

«Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva odio». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando in occasione del Giorno della memoria. La Shoah, spiega il Capo dello Stato, è stata «non soltanto una barbara e improvvisa esplosione di odio razziale» ma «uno sterminio lungamente progettato e programmato». E questo « sistema di morte» è stato «il frutto avvelenato di una grande, rovinosa menzogna: la menzogna che la vita, la dignità, i diritti possano essere calpestati, nel turpe nome di una supremazia razziale o biologica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo.

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle leggi razziali del regime fascista, condannando le persecuzioni e sottolineando l'importanza di ricordare quel periodo.

