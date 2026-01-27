Il Pd | Commissione d’indagine E la Lega rimane in silenzio

Da ilrestodelcarlino.it 27 gen 2026

La proposta di istituire una commissione d’indagine da parte del Pd evidenzia la volontà di chiarezza sulla gestione della vicenda, mentre la Lega preferisce mantenere il silenzio. La risposta del sindaco rappresenta un elemento chiave, riflettendo l’interpretazione della situazione da parte delle parti coinvolte. Questa dinamica sottolinea l’importanza di un’analisi obiettiva e trasparente per comprendere meglio i fatti.

"La risposta del sindaco è la cartina di tornasole dell’incompetenza con cui è stata gestita la vicenda". Così Andrea Perticarari, consigliere comunale del Pd, dopo le parole di Sandro Parcaroli sul caso mattatoio. "Parlo da avvocato – ha detto ieri in consiglio comunale –. Affermare che si è tentato di rinviare l’asta con una pec al delegato della vendita significare vivere nel mondo dei sogni: un’asta immobiliare viene rinviata dal giudice, o eventualmente sospesa su istanza del creditore procedente o intervenuto munito di titolo esecutivo. Se non si sanno queste cose, un atto non si porta in consiglio comunale e non si sbandiera alla cittadinanza che si sarebbe partecipato all’asta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

