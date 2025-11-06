Mamdani divide l’Italia | un nuovo modello per il Pd Lega | Resa culturale Il silenzio di Meloni

New York, 6 novembre 2025 – Sono le tre del mattino quando da New York arriva per Giorgia Meloni una doccia non fredda, ma gelata. Il nuovo sindaco incarna tutto ciò che lei non è e non vuole essere: socialista, islamico, immigrato e, come se non bastasse, perfetto modello di quella cultura woke che lei e Donald Trump detestano più di tutto. epa12485045 Democratic nominee for the mayor of New York City Zohran Mamdani (R) speaks during the 'New York Is Not For Sale' rally at Forest Hills Stadium in the Queens borough of New York, New York, USA, 26 October 2025. The event, hosted by Democratic frontrunner in the New York City mayoral race Zohran Mamdani, will feature Senator Bernie Sanders and US Representative Alexandria Ocasio-Cortez, ahead of Election Day for New York City mayor on 04 November. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

