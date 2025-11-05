Appalti truccati la commissione Antimafia annuncia un' indagine | Il cuffarismo è tornato

“Non appena riceveremo gli atti dell'inchiesta avvieremo un'indagine della commissione Antimafia. Ma va detto con molta onestà che al di là delle indagini che abbiamo fatto e che faremo c'è un dato incontrovertibile: ciò che emerge in questa Regione era già scritto. Il passato sta ogni giorno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"CUFFARO AL VERTICE DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE" | L'inchiesta della procura - leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/05/inchiesta-appalti-truccati-per-i-pm-cuffaro-al-vertice-di-unassociazione-criminale/ - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Sanità siciliana, #appalti #truccati. Ai domiciliari 18 persone #4novembre #Tv2000 #Truffa #Sicilia @tg2000it - X Vai su X

Appalti truccati, la commissione regionale Antimafia aprirà indagine - “La Regione Siciliana – ha aggiunto – oggi è un luogo di intermediazione, con episodi ripetuti di corruzione anche di poche migliaia di euro: è questo l’elemento caratterizzante dell’attuale stagione ... Si legge su msn.com

Appalti truccati, pressioni su Tomasino invitato a dimettersi, traballa il manager Caltagirone, Pace si autosospende dall’Antimafia - Secondo ambienti della maggioranza e persone vicine al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ... Segnala canicattiweb.com

