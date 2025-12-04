Valditara su ddl consenso informato obbligatorio nelle scuole | La violenza non si ferma con fluidità di genere

La Camera approva il ddl Valditara, che inserisce l'educazione sessuo-affettiva solo dalle medie e la subordina al consenso familiare, senza fissare criteri o contenuti. Valditara difende la riforma sostenendo che "non serve parlare di fluidità di genere, ma insegnare il rispetto e i confini altrui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

