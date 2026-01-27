Il padrone trovato senza vita Nuove famiglie per i suoi tre cani

Il ritrovamento di un uomo di 46 anni a Tolentino, nel dicembre scorso, ha suscitato attenzione. Dopo il suo decesso, si sono attivate iniziative per trovare nuove famiglie per i tre cani che lo accompagnavano, offrendo loro una possibilità di ricominciare. Questa vicenda evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla cura e l’adozione degli animali domestici, soprattutto in situazioni di perdita e difficoltà.

Lo scorso 20 dicembre un 46enne, residente a Perugia, era stato trovato morto in un canale in contrada Ributino a Tolentino. Con lui c'erano i suoi tre cani, che erano stati consegnati tutti al servizio veterinario per le cure del caso, e poi al canile Monti Azzurri di Tolentino. Ma nel giro di un mese hanno trovato casa. Il padre del 46enne, che vive in Israele, tramite i servizi sociali di Macerata dopo la disgrazia si è messo in contatto con la volontaria Carmela Ristoro, segretaria dell'associazione Dolci Musetti che opera al canile. È quinti arrivato a Tolentino anche per occuparsi dei cani, ai quali il figlio teneva tantissimo, e ha dato fiducia all'associazione, dando l'ok per le adozioni.

