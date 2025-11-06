La donna sfrattata e senza casa che vive in auto con i suoi tre cani

Un'auto senza motore come unico tetto sulla testa, le pareti fatte di lamiera e quattro ruote come fondamenta. Una donna di 64 anni, M.A., rimasta senza casa, da circa un mese vive dentro una macchina motore parcheggiata nel quartiere Foscato, alle porte di Reggio Emilia, insieme ai suoi tre cani. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

LA SIGNORA FRANCA DI CORSO GARIBALDI! “La Signora Franca ha 96 anni ed è una donna in gamba e meravigliosa, che ancora lavora. Lei ha un negozio di lampadine in Corso Garibaldi. II negozio però non è suo e quindi l’hanno sfrattata nel 2021... è d - facebook.com Vai su Facebook

“La Signora Franca ha 96 anni ed è una donna in gamba e meravigliosa, che ancora lavora. Lei ha un negozio di lampadine in Corso Garibaldi. Il negozio però non è suo e quindi l’hanno sfrattata nel 2021… è del comune. Lei cosa fa? Paga la multa tutti i me - X Vai su X

Sfratti lampo? Se lasciano senza casa, sono illegali. Lo dice l’Onu - Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto alla casa, commenta il disegno di legge presentato dal senatore Marcheschi, che punta sulla velocizzazione degli sfratti pe ... Da vita.it

Sfrattata dalla casa popolare. Il Comune: "Appartamento occupato senza avere il titolo" - Il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza di rilascio per un appartamento di edilizia residenziale sociale occupato senza titolo. Secondo lanazione.it

Tamara e la commovente consegna delle chiavi della nuova casa: seconda vita grazie la fiducia di Marco - La mamma fanese di tre figli che era stata sfrattata ha trovato un nuovo rifugio nell’appartamento offerto da un suo concittadino. Lo riporta msn.com