Boom di iscrizioni per Mattia Tuzzolino talento internazionale dell’hip hop

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Visto il gran numero di richieste arrivate da tutta la provincia, aggiunta last minute una terza lezione destinata ai più piccoli. Conosciuto ai più grazie alla sua partecipazione nella XIV edizione di Amici di Maria de Filippi - che costituisce oggi soltanto una delle esperienze importanti vissute - Mattia Tuzzolino nel giro di pochissimi anni ha collezionato tantissimi successi. Ballerino, coreografo e insegnante, ha trasformato la sua passione in una carriera internazionale. Ha coreografato programmi TV, film e videoclip ed ha lavorato nei concerti di Laura Pausini, Gaia, Angelina Mango e come movement director di fashion show come Gucci, Adidas ed Hermès. 🔗 Leggi su Lanazione.it

