Il 27 gennaio 2026, Roma si riempie di voci. I caregiver familiari scendono in piazza per ribadire che la cura è un lavoro, non solo assistenza. Chiedono riconoscimento e diritti, portando in strada le loro storie e le difficoltà quotidiane. La manifestazione mette sotto i riflettori il ruolo fondamentale di chi si prende cura dei propri cari, spesso senza supporto adeguato.

Il 27 gennaio 2026 Roma è diventata il megafono dei caregiver familiari, scesi in piazza per dire che la cura è lavoro e non assistenzialismo. Cosa è successo oggi a Roma. Da tutta Italia caregiver familiari si sono dati appuntamento in Piazza dei Santi Apostoli, nel cuore della Capitale, a partire dalle 10 del mattino.. Il presidio è stato promosso dalla rete nazionale Caregiver Familiari Uniti (CFU), sotto lo slogan «Caregiver familiari di tutta Italia in piazza» e l’hashtag #BuonaXTutti.. In molti casi chi era in piazza rappresentava anche chi non può mai allontanarsi da casa, perché impegnato h24 nell’assistenza di un familiare con disabilità grave o gravissima. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Approfondimenti su Roma Caregiver

Il Governo ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento dei caregiver familiari, proposta promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Ultime notizie su Roma Caregiver

Roma, i caregiver famigliari in piazza contro il ddl del governo: Stanchi di elemosinare briciolePrima manifestazione nazionale dei caregiver: Stanchi di elemosinare briciole e di essere invisibili per lo Stato ... ilfattoquotidiano.it

>>>ANSA/Caregiver contro il Ddl Locatelli, '400 euro un'elemosina'Sono arrivati da tutta Italia, nonostante gli impegni e le difficoltà di spostamento, i caregiver (coloro che si prendono cura di un familiare con disabilità) che questa mattina si sono trovati in pia ... ansa.it

Il DDL sui caregiver presentato dal Governo è solo propaganda: viene venduto come svolta storica, ma in realtà è un'elemosina mascherata che prende in giro milioni di famiglie. Un contributo massimo di 400 euro al mese, riservato a chi assiste oltre 91 ore s - facebook.com facebook