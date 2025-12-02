Sostegno dei caregiver familiari lavoratori approvata in consiglio regionale la risoluzione

Ferraratoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvata in Commissione Politiche per la Salute la risoluzione per il sostegno dei caregiver familiari lavoratori, che impegna formalmente la Giunta Regionale a costruire una strategia innovativa e coordinata che superi la frammentazione attuale, integrando efficacemente il welfare aziendale con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sostegno caregiver familiari lavoratoriCaregiver familiari, “serve una legge nazionale equa, non un contentino del Governo” - In Italia fra il 33 e il 40% dei lavoratori affianca al lavoro attività di cura di una persona cara non autosufficiente o disabile. Riporta temponews.it

sostegno caregiver familiari lavoratoriCaregiver: chi è e cosa prevede la legge di bilancio 2026 - In tema di cura e assistenza a familiari disabili un nuovo fondo entrerà effettivamente a regime solo dal 2027. Segnala fiscoetasse.com

sostegno caregiver familiari lavoratoriManovra, i fondi per 7 milioni di caregiver: la soglia Isee risicata (e il disegno di legge in arrivo) - La norma al Senato immagina un sostegno economico per chi ha una soglia Isee pari a 15mila euro. Da corriere.it

L’unico sostegno ai caregiver era il reddito di cittadinanza ma il governo si è affrettato a cancellarlo - L’ultima Legge di Bilancio del governo Meloni, pur affrontando diverse misure economiche e sociali, si rivela gravemente insufficiente nel dare un sostegno concreto e strutturale ai caregiver familiar ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

sostegno caregiver familiari lavoratoriReddito cura, in arrivo il bonus caregiver: fino a 600 euro - Reddito cura: tutte le novità sulla misura per chi assiste persone con disabilità gravissima. Lo riporta catania.liveuniversity.it

sostegno caregiver familiari lavoratoriCaregiver familiari, associazioni inascoltate e risorse insufficienti: perché il ddl Locatelli fa infuriare tutti - I 400 euro mensili destinati ai caregiver conviventi prevalenti vengono definiti "spiccioli", una “mancia” incapace di riconoscere ruolo, fatica e diritti reali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sostegno Caregiver Familiari Lavoratori