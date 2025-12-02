Sostegno dei caregiver familiari lavoratori approvata in consiglio regionale la risoluzione

Approvata in Commissione Politiche per la Salute la risoluzione per il sostegno dei caregiver familiari lavoratori, che impegna formalmente la Giunta Regionale a costruire una strategia innovativa e coordinata che superi la frammentazione attuale, integrando efficacemente il welfare aziendale con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Comune di Avezzano introduce interventi e aiuti dedicati ai caregiver che assistono familiari con disabilità, offrendo sostegno concreto alle famiglie del territorio #ComunediAvezzano #caregiver - facebook.com Vai su Facebook

Caregiver familiari, “serve una legge nazionale equa, non un contentino del Governo” - In Italia fra il 33 e il 40% dei lavoratori affianca al lavoro attività di cura di una persona cara non autosufficiente o disabile. Riporta temponews.it

Caregiver: chi è e cosa prevede la legge di bilancio 2026 - In tema di cura e assistenza a familiari disabili un nuovo fondo entrerà effettivamente a regime solo dal 2027. Segnala fiscoetasse.com

Manovra, i fondi per 7 milioni di caregiver: la soglia Isee risicata (e il disegno di legge in arrivo) - La norma al Senato immagina un sostegno economico per chi ha una soglia Isee pari a 15mila euro. Da corriere.it

L’unico sostegno ai caregiver era il reddito di cittadinanza ma il governo si è affrettato a cancellarlo - L’ultima Legge di Bilancio del governo Meloni, pur affrontando diverse misure economiche e sociali, si rivela gravemente insufficiente nel dare un sostegno concreto e strutturale ai caregiver familiar ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Reddito cura, in arrivo il bonus caregiver: fino a 600 euro - Reddito cura: tutte le novità sulla misura per chi assiste persone con disabilità gravissima. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Caregiver familiari, associazioni inascoltate e risorse insufficienti: perché il ddl Locatelli fa infuriare tutti - I 400 euro mensili destinati ai caregiver conviventi prevalenti vengono definiti "spiccioli", una “mancia” incapace di riconoscere ruolo, fatica e diritti reali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it