Il maltempo persistente sta influenzando l’Italia, con piogge abbondanti e venti forti che durano almeno fino alla fine del mese. Le condizioni meteorologiche attuali rendono difficile pianificare attività all’aperto, richiedendo attenzione e precauzioni. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza durante questo periodo di condizioni avverse.

Il maltempo continua a tenere l’Italia sotto scacco e, almeno fino a fine mese, non sono previste vere tregue. La settimana appena iniziata sarà infatti dominata da piogge diffuse, vento forte e un quadro meteorologico più autunnale che invernale. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che segnala l’arrivo di un nuovo carico di precipitazioni sospinto da un flusso umido di origine oceanica. A partire da martedì pomeriggio le prime regioni interessate saranno Sardegna e Liguria, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sul Ponente ligure. Nel corso della serata il peggioramento si estenderà al Nord-Ovest, alla Toscana e nuovamente all’Isola, mentre nella notte tra martedì e mercoledì la neve potrà scendere fino a quote di bassa collina sul Piemonte meridionale, localmente anche in pianura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il maltempo continua a tenere l'Italia sotto scacco: questa settimana sarà dominata da piogge e venti di burrasca

Un’allerta maltempo interessa molte regioni italiane, con venti di burrasca e mareggiate che colpiscono soprattutto il sud e le isole.

