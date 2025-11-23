Ancora maltempo in Abruzzo | in arrivo piogge e venti di burrasca le previsioni

Inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo anche in Abruzzo e su gran parte del Paese. Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo a seguito della ricezione del bollettino della protezione civile nazionale, per la giornata del 24. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ancora maltempo in Abruzzo: in arrivo piogge e venti di burrasca, le previsioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Leggi su Tgr Abruzzo Il Tempo in Abruzzo Per questa domenica breve tregua del maltempo - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in arrivo: piogge, neve e venti di burrasca abruzzonews.eu/maltempo-in-ar… Vai su X

Ancora maltempo in Abruzzo: in arrivo piogge e venti di burrasca, le previsioni - Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo a ... Da ilpescara.it

Maltempo in arrivo: piogge, neve e venti di burrasca - 30 ore sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia centro- abruzzonews.eu scrive

Meteo – Maltempo residuale in arrivo in Italia, con neve in montagna: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove - Instabilità residuale in Italia, con altra neve in arrivo in montagna: ecco l'allerta della Protezione Civile ... Segnala centrometeoitaliano.it