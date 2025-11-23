Ancora maltempo in Abruzzo | in arrivo piogge e venti di burrasca le previsioni

Ilpescara.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo anche in Abruzzo e su gran parte del Paese. Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo a seguito della ricezione del bollettino della protezione civile nazionale, per la giornata del 24. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

ancora maltempo in abruzzo in arrivo piogge e venti di burrasca le previsioni

© Ilpescara.it - Ancora maltempo in Abruzzo: in arrivo piogge e venti di burrasca, le previsioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maltempo abruzzo arrivo pioggeAncora maltempo in Abruzzo: in arrivo piogge e venti di burrasca, le previsioni - Il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo a ... Da ilpescara.it

maltempo abruzzo arrivo pioggeMaltempo in arrivo: piogge, neve e venti di burrasca - 30 ore sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia centro- abruzzonews.eu scrive

maltempo abruzzo arrivo pioggeMeteo – Maltempo residuale in arrivo in Italia, con neve in montagna: la Protezione Civile diffonde l’allerta, ecco dove - Instabilità residuale in Italia, con altra neve in arrivo in montagna: ecco l'allerta della Protezione Civile ... Segnala centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Abruzzo Arrivo Piogge