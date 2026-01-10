Laura Pirovano si sfoga | Questa gara aveva ben poco di discesa Condizioni di sicurezza al limite

Laura Pirovano commenta la discesa di Zauchensee, sottolineando come le condizioni di sicurezza siano state al limite e che la gara avesse ben poco di discesa. La gara, disputata in Austria, ha messo in evidenza non solo gli aspetti tecnici, ma anche le criticità legate alla sicurezza, coinvolgendo aspetti più ampi rispetto alla semplice competizione.

Laura Pirovano non va lontana dal podio a Zauchensee, in Austria, in una discesa libera che però vede anche altri temi oltre al contesto puramente agonistico. E la diretta interessata, ai microfoni della Rai, semplicemente non le manda a dire. Così la trentina ai microfoni televisivi: " Con la partenza così bassa è stata una gara un po' così. Di discesa vera e propria aveva ben poco, purtroppo, ma è una gara. Sono contenta di essere riuscita a interpretarla abbastanza bene per le mie caratteristiche. Con la partenza da lì e con questa neve la vedevo molto dura. Speriamo che domani possa venire un fondo più bello ".

