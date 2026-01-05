Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio Insorge il centrodestra | No al bavaglio Dai valletti di Chavez e Maduro c' è poco da imparare

Da ilgiornale.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle critica il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, in seguito allo scoop su Report e sul dossieraggio. Il centrodestra si legge contrario a qualsiasi forma di censura, sottolineando il valore della libertà di stampa. La polemica si inserisce nel dibattito tra le forze politiche italiane, evidenziando tensioni e differenze di vedute sulla libertà di informazione e il ruolo dei media nel contesto politico attuale.

Alla sinistra la libertà di stampa esercitata dai giornali di destra proprio non va giù. E questa volta, ad essere finto nel mirino è il direttore del Giornale Tommaso Cerno. "È normale che un giornalista che lavora in Rai, anche se da esterno, utilizzi il giornale che dirige per attaccare e delegittimare un collega dal servizio pubblico? È accettabile che Tommaso Cerno conduca una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma? È questo il contributo che Tommaso Cerno dà alla Rai? Colpire Ranucci significa colpire Report e quindi la stessa Rai", ha tuonato Dolores Bevilacqua, esponente del Movimento 5 stelle in commissione Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il M5S attacca Cerno e il Giornale dopo lo scoop su Report e sul dossieraggio. Insorge il centrodestra: "No al bavaglio. Dai valletti di Chavez e Maduro c'è poco da imparare"

