Il giudice ordina l’alt a Falsissimo Corona | Allora parlo di Mediaset

La decisione del magistrato Pertile ha imposto di sospendere la trasmissione di alcuni contenuti riguardanti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, limitando così la possibilità di diffusione di determinate immagini e informazioni. Questo provvedimento si inserisce in un contesto di verifiche legali, con l’obiettivo di tutelare la privacy e i diritti delle persone coinvolte, e rappresenta un passo importante nel rispetto delle normative vigenti.

Il magistrato Pertile ferma l’ex re dei paparazzi e fa rimuovere alcune vecchie puntate. Fabrizio Corona non potrà mandare in onda ulteriori contenuti che riguardino Alfonso Signorini. E non solo su Falsissimo. La decisione giudiziaria, d’urgenza, arriva poche ore prima della nuova puntata del format Web su Youtube. Un ordine firmato dal giudice civile di Milano, Roberto Pertile, che non lascia margini e che riempie di censure l’attività dell’ex «re dei paparazzi»: avrebbe solo alimentato un «pruriginoso interesse del pubblico» e una «morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali», accusando Signorini «di aver «perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti», ma senza «neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere» la sua «dignità» per «ricavare profitto economico». 🔗 Leggi su Laverita.info

Il giudice ha disposto a Fabrizio Corona di rimuovere tutto il materiale relativo a Alfonso Signorini, segnando un importante sviluppo nella disputa legale tra i due.

Il giudice ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, ordinando la rimozione immediata di tutti i contenuti diffamatori pubblicati nell’ambito del format Falsissimo.

