Il giudice ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, ordinando la rimozione immediata di tutti i contenuti diffamatori pubblicati nell’ambito del format Falsissimo. Corona è tenuto a eliminare quanto prima le pubblicazioni riguardanti il conduttore e ha il divieto di diffondere ulteriori materiali che possano ledere la reputazione di Signorini. La decisione evidenzia l’attenzione alle questioni legali e al rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Tra le misure decise dal Tribunale, anche l’obbligo di consegna del materiale raccolto: Corona dovrà depositare in Cancelleria, entro due giorni dalla notifica dell’ordinanza, «tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono documenti, immagini e video relativi alla sfera privata» di Signorini, inclusa la corrispondenza con terzi e qualsiasi altro materiale ritenuto potenzialmente lesivo. In caso di violazione delle disposizioni, il giudice ha fissato una sanzione di 2mila euro per ogni singola infrazione, somma destinata a moltiplicarsi per ciascun giorno di ritardo. A carico di Corona anche il pagamento delle spese legali, quantificate in oltre 9mila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando a Fabrizio Corona di bloccare immediatamente la diffusione di contenuti relativi a

Fabrizio Corona è stato fermato dal giudice, con un'ordinanza che impone di rimuovere i contenuti già pubblicati.

