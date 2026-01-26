Fabrizio Corona il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo

Da vanityfair.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona, ordinando la rimozione immediata di tutti i contenuti diffamatori pubblicati nell’ambito del format Falsissimo. Corona è tenuto a eliminare quanto prima le pubblicazioni riguardanti il conduttore e ha il divieto di diffondere ulteriori materiali che possano ledere la reputazione di Signorini. La decisione evidenzia l’attenzione alle questioni legali e al rispetto della dignità delle persone coinvolte.

Tra le misure decise dal Tribunale, anche l’obbligo di consegna del materiale raccolto: Corona dovrà depositare in Cancelleria, entro due giorni dalla notifica dell’ordinanza, «tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono documenti, immagini e video relativi alla sfera privata» di Signorini, inclusa la corrispondenza con terzi e qualsiasi altro materiale ritenuto potenzialmente lesivo. In caso di violazione delle disposizioni, il giudice ha fissato una sanzione di 2mila euro per ogni singola infrazione, somma destinata a moltiplicarsi per ciascun giorno di ritardo. A carico di Corona anche il pagamento delle spese legali, quantificate in oltre 9mila euro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

fabrizio corona il giudice accoglie il ricorso di alfonso signorini e ordina lo stop a falsissimo

© Vanityfair.it - Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo

Approfondimenti su fabrizio corona

Falsissimo di Fabrizio Corona bloccato, Tribunale di Milano accoglie ricorso di Alfonso Signorini: stop alla messa in onda - L'ORDINANZA

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando a Fabrizio Corona di bloccare immediatamente la diffusione di contenuti relativi a

Fabrizio Corona fermato dal giudice, salta puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini prevista il 26 gennaio

Fabrizio Corona è stato fermato dal giudice, con un’ordinanza che impone di rimuovere i contenuti già pubblicati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fabrizio corona contro Alfonso signorini

Video Fabrizio corona contro Alfonso signorini

Ultime notizie su fabrizio corona

Argomenti discussi: Corona sfida Signorini: 'Io li rovino e farò altri nomi' davanti ai giudici; Caso Signorini, Fabrizio Corona: Il giudice mi ha invitato a uscire dall’aula; Signorini chiede lo stop a Falsissimo: lo scontro con Corona; Corona contro Signorini, nuova battaglia in tribunale: si tenta di fermare Falsissimo prima della messa in onda, parla l'avvocato Ivano Chiesa.

fabrizio corona il giudiceFabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a FalsissimoL’ex agente fotografico dovrà rimuovere immediatamente tutti i contenuti, pubblicati nel suo format, che riguardano il conduttore, e ha il divieto di diffondere ulteriori materiali «di carattere diffa ... vanityfair.it

fabrizio corona il giudiceFabrizio Corona reagisce allo stop del giudice: Non è giustizia, è censuraFabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo il provvedimento emesso dal Tribunale civile di Milano, che gli impone la rimozione delle puntate di Falsissimo dedicate ad Alfonso Signorini e il diviet ... comingsoon.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.