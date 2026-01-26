Falsissimo cancellato | il giudice ordina a Corona di rimuovere tutto il materiale su Signorini

Il giudice ha disposto a Fabrizio Corona di rimuovere tutto il materiale relativo a Alfonso Signorini, segnando un importante sviluppo nella disputa legale tra i due. Questa decisione evidenzia l’approccio giudiziario verso le controversie mediatiche e le questioni di tutela della reputazione. La vicenda prosegue con ulteriori sviluppi che interesseranno l’ambito pubblico e le parti coinvolte.

Una decisione che segna un punto di svolta nella controversa vicenda tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Il giudice Roberto Pertile della prima sezione civile del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dal conduttore televisivo, imponendo a Corona la rimozione immediata di tutti i contenuti che riguardano il giornalista e vietandogli qualsiasi futura pubblicazione sul suo conto, tra cui la nuova puntata di Falsissimo la cui pubblicazione era prevista per stasera alle 21.00. Come riporta il Corriere, stando all’ordinanza depositata oggi 26 gennaio 2026 l’ex re dei paparazzi deve eliminare da ogni hosting provider e da ogni social a lui direttamente o indirettamente riconducibile tutti i video e i contenuti testuali, audio e video che hanno come oggetto Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

