Giorno della memoria perché Viterbo lo celebra in via della Verità e come cambia la viabilità

Il 27 gennaio si celebra la Giornata della memoria, un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto. A Viterbo, la commemorazione si svolge in via della Verità, un luogo simbolico dedicato a chi è stato deportato nei campi di concentramento. La giornata rappresenta un momento di riflessione, mentre la viabilità può essere temporaneamente modificata per permettere le cerimonie commemorative.

Il 27 gennaio è la Giornata della memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Anche Viterbo la celebra, con una cerimonia commemorativa in via della Verità: un luogo che diventa simbolo di tutti i cittadini deportati nei campi di concentramento e che non hanno più fatto ritorno. L'evento si terrà nei pressi dell'abitazione di Emanuele Vittorio Anticoli, Bruno Di Porto e Letizia Anticoli, in ricordo della famiglia ebrea che trovò la morte nei campi di concentramento ad Auschwitz e Mauthausen nel 1944. Nel gennaio del 2015 in via della Verità sono state collocate tre pietre d'inciampo davanti al portone d'ingresso dell'abitazione, in memoria della famiglia ebrea prelevata da quell'edificio e destinata alla morte nei campi di sterminio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Giorno della memoria, perché si celebra il 27 gennaioIl 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per conservare la memoria delle vittime dell’Olocausto.

