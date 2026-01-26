Gatteo per il Giorno della Memoria in concerto le musiche ebraiche degli Siman Tov

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Gatteo organizza due appuntamenti presso l’Oratorio San Rocco, dedicati alle musiche ebraiche degli Siman Tov. L’evento mira a ricordare le vittime dell’Olocausto e a promuovere la riflessione attraverso la musica. La ricorrenza, il 27 gennaio, celebra la liberazione di Auschwitz e invita alla memoria e alla consapevolezza storica.

La mattina è riservata agli studenti e alle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Gatteo, che assisteranno al reading musicale "Matricola 174517 – Hundert Vierundsiebzig Fünf Hundert Siebzehn", tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi. La lettura di alcuni brani significativi dell'opera – dalla Prefazione a capitoli come Il viaggio, Ottobre 1944 e Storia di dieci giorni – si intreccerà a interventi musicali dal vivo: note e canzoni contemporanee, familiari anche alle giovani generazioni, che affrontano i medesimi temi del racconto con un linguaggio più vicino alla sensibilità odierna.

