Il giornalista Luca Telese a San Severo con il suo nuovo libro ‘La scorta di Enrico Berlinguer'

Venerdì 16 gennaio, Luca Telese sarà a San Severo presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi alle 18, per presentare il suo nuovo libro, ‘La scorta di Enrico Berlinguer’. Giornalista, saggista e autore, Telese approfondisce la figura e il contesto storico di uno dei leader più importanti della politica italiana, offrendo uno sguardo riflessivo e documentato sulla storia di Berlinguer e dei suoi.

