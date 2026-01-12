Il giornalista Luca Telese a San Severo con il suo nuovo libro ‘La scorta di Enrico Berlinguer'
Venerdì 16 gennaio, Luca Telese sarà a San Severo presso la Palazzina Liberty di Piazza Tondi alle 18, per presentare il suo nuovo libro, ‘La scorta di Enrico Berlinguer’. Giornalista, saggista e autore, Telese approfondisce la figura e il contesto storico di uno dei leader più importanti della politica italiana, offrendo uno sguardo riflessivo e documentato sulla storia di Berlinguer e dei suoi.
Luca Telese sarà a San Severo venerdì 16 gennaio. Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo italiano tra i più apprezzati e conosciuti in Italia, Telese nella Palazzina Liberty di Piazza Tondi, dalle 18 presenterà il suo libro intitolato ‘La scorta di Enrico, Berlinguer e i suoi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
