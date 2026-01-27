Il fenomeno Marty Supreme | perché il film con Timothée Chalamet sta conquistando pubblico e critica

In questo articolo si analizza il successo del film Marty Supreme, interpretato da Timothée Chalamet. Ambientato nella New York degli anni ’50, il film ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua narrazione coinvolgente e alle performance degli attori. Si approfondiscono temi, ambientazione e motivi del suo crescente interesse nel panorama cinematografico attuale.

Marty Supreme domina il box office e diventa un fenomeno culturale con un Timothée Chalamet tra ambizione e truffe nella New York anni ’50.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Marty Supreme

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marty Supreme

Argomenti discussi: Marty Supreme è uno dei film migliori dell'anno, c'è Timothée Chalamet che gioca a ping pong ma il punto non è davvero quello; Anteprima di Marty Supreme con Timothée Chalamet al Grand Rex; ‘Marty Supreme’: l’adrenalinica parabola di ambizione e narcisismo sul ping pong; Una delle campagne promozionali più strane che si siano mai viste a Hollywood.

Timothée Chalamet scalza Checco Zalone, 'Marty Supreme' vola in testa al box office italianoIl titolo, che oggi ha conquistato 11 nomination ai Bafta 2026, conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro ... adnkronos.com

MARTY SUPREME di Josh Safdie, con Timothée Chalamet, candidato a 9 premi Oscar, è al cinema ORA. Scopri le sale iwonderpictures.it/martysupreme - facebook.com facebook

Marty Supreme debutta al primo posto del box office italiano Il film di Josh Safdie con 9 nomination agli Oscar raggiunge 183.000 euro di incasso nel primo giorno di programmazione x.com