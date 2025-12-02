Dopo la presentazione in anteprima al Torino Film Festival, vi proponiamo il poster ufficiale di Marty Supreme, l’attesissimo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. Il film uscirà nelle sale a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, si conferma uno dei must-see della stagione, un vero e proprio film evento. Marty Mauser sinossi. Marty Mauser ( Timothée Chalamet )è un venditore di scarpe con un’irrefrenabile ossessione per il ping pong che si muove nella New York degli anni ’50 fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - MARTY SUPREME | il nuovo film con Timothée Chalamet