In questa occasione, Jesi ricorda David Adeloya, il giovane che ha dimostrato coraggio e umiltà nel salvare una vita. Un gesto che sottolinea il valore della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri, rafforzando il senso di comunità e speranza. La sua azione rimane un esempio di umanità e di impegno civico, importante da condividere e valorizzare nel tempo.

Jesi (Ancona), 27 gennaio 2026 – Ci sono gesti che riconciliano con il senso più profondo di comunità e storie che meritano di essere raccontate per la loro carica di umanità. In Comune, tra le pareti solenni del Municipio, si è celebrata l'impresa silenziosa ma straordinaria di David Adeloya, il giovane di 25 anni che lo scorso 16 gennaio ha trasformato una potenziale tragedia in una storia di salvezza presso la stazione cittadina. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, insieme al vicesindaco e assessore allo sport Samuele Animali, ha voluto incontrare ufficialmente David per tributargli il giusto riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il coraggio e l’umiltà: Jesi celebra David Adeloya, il giovane che ha sventato un suicidio

Approfondimenti su Jesi 27 gennaio 2026

David, 24 anni, è il pugile che ha evitato una tragedia a Jesi (Ancona), salvando una donna intenta a suicidarsi.

David, 24 anni, è un pugile di Jesi che ha contribuito a salvare una donna dal suicidio, ascoltandola senza giudicarla.

Ultime notizie su Jesi 27 gennaio 2026

Il coraggio e l’umiltà: Jesi celebra David Adeloya, il giovane che ha sventato un suicidioIl pugile di 25 anni, originario della Nigeria, è stato ricevuto dal sindaco Fiordelmondo e dal vicesindaco Animali dopo il salvataggio alla stazione ferroviaria dello scorso 16 gennaio ... msn.com

Si intitola Melek Il coraggio di una madre la nuova serie turca da non perdereLa forza di una donna è una delle serie turche attualmente in onda con più appeal (e il passaggio di parte del suo cast a C'è posta per te conferma su tutta la linea). Stesso sentiment e con diverse a ... elle.com

Oggi abbiamo ricevuto in Comune David Adeloya, il giovane che lo scorso 16 gennaio alla stazione di Jesi ha salvato una donna che minacciava di buttarsi sotto a un treno. Emozionatissimo, quasi incredulo di trovarsi in Municipio e ricevere un riconosciment - facebook.com facebook