David il pugile che ha salvato una donna dal suicidio | Sentivo la sua tristezza l’ho ascoltata senza giudicare

David, 24 anni, è il pugile che ha evitato una tragedia a Jesi (Ancona), salvando una donna intenta a suicidarsi. Con sensibilità e attenzione, ha ascoltato la sua storia senza giudizi, dimostrando che anche un gesto semplice può fare la differenza. La sua azione testimonia l’importanza di prestare ascolto e di intervenire con empatia nei momenti di crisi.

David, 24 anni, ha salvato una donna che voleva gettarsi sotto un treno nella stazione di Jesi (Ancona). Il ragazzo, un giovane pugile, è stato premiato dalla Polizia. A Fanpage.it ha detto: "Vorrei che l'altruismo si diffondesse". Il 24enne, premiato dalla Polfer, vive a Moie con la famiglia di origine nigeriana e frequenta la Pugilistica Jesina, quella sera del 16 gennaio scorso era alla stazione: «Mi sono comportato semplicemente da essere umano».

