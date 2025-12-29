Nel Ravennate 1,2 milioni per sostenere ingresso e permanenza del lavoro delle persone con disabilità

Nel Ravennate, è stato stanziato un finanziamento di 1,2 milioni di euro per favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Il progetto offre opportunità di formazione e inserimento in diversi settori, tra cui la gestione delle merci, il servizio alla clientela, la pulizia e il settore alimentare, promuovendo inclusione e pari opportunità.

