Nel Ravennate 1,2 milioni per sostenere ingresso e permanenza del lavoro delle persone con disabilità
Nel Ravennate, è stato stanziato un finanziamento di 1,2 milioni di euro per favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Il progetto offre opportunità di formazione e inserimento in diversi settori, tra cui la gestione delle merci, il servizio alla clientela, la pulizia e il settore alimentare, promuovendo inclusione e pari opportunità.
Imparare a gestire le merci nel magazzino di un negozio, lavorare alla cassa di un supermercato, diventare esperti nel servizio di pulizia di spazi e ambienti, perfezionare le competenze nell’allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande. Sono solo alcuni dei percorsi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
