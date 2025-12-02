Inclusione persone sorde e con ipoacusia | stanziati 5,5 milioni di euro dal Fondo unico per l’inclusione Decreto

È stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le Disabilità, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, datato 26 settembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

IL LICEO VERONESE CELEBRA LA GIORNATA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Mercoledì 3 dicembre, al Palazzetto dello Sport, il Liceo Veronese organizza un evento dedicato a inclusione e sport paralimpico. In programma interventi delle realtà locali i - facebook.com Vai su Facebook

Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia: ecco come verranno distribuiti i 10 milioni - Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione dei servizi individuati dalle Regioni secondo i criteri e le modalità contenute nel decreto appena pubblicato in ... Scrive disabili.com

Avviso pubblico - realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia svolti da enti del terzo settore maggiormente rappresentativi ... - le Onlus iscritte nell'Anagrafe Unica dell’Ade in forma associativa o di fondazione in possesso di esperienza documentata triennale non continuativa durante gli ultimi 5 anni di operatività ... Segnala regione.liguria.it

Sardegna Ricerche, decolla il progetto Ipoacusia - Tutto possibile grazie a un dataset di oltre mille segni, supportato da un’adeguata tecnologia in grado di tradurre la Lingua dei segni italiana (Lis) in testo o voce, facilitando la comunicazione in ... alguer.it scrive

Progetti sperimentali per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia - La Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per selezionare e finanziare progetti sperimentali per l’inclusione, grazie ai 378. Si legge su lanazione.it

Persone con disabilità: Pio Istituto dei Sordi, finanziato anche un progetto di Us Acli Marche per l’“Inclusione sociale nel tempo libero” - Sono 16 i progetti finanziati dal Pio Istituto dei Sordi sul bando Pis 2025 che ha messo a disposizione delle organizzazioni non profit sull’interno territorio nazionale risorse per un valore ... Si legge su agensir.it

Lega del Filo d'Oro, 'inclusione reale per persone sordocieche' - Riconoscere pienamente l'identità delle persone sordocieche e raggiungere un'inclusione reale attraverso l'applicazione dell'Accessibility Act europeo e la piena attuazione della legge 107/2010. ansa.it scrive