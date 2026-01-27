Il Collegio si sposta in seconda serata a causa delle preferenze del pubblico, che ha preferito seguire la trasmissione su RaiPlay. Questa scelta ha comportato un calo di ascolti in prima serata su Rai 2, evidenziando le nuove dinamiche di fruizione tra TV tradizionale e streaming. La decisione mira a mantenere l’interesse per il programma, anche se con un orario diverso rispetto al passato.

Il successo su RaiPlay non è di certo servito a rilanciare Il Collegio su Rai 2. L’enorme seguito sulla piattaforma streaming ha di fatto tolto ulteriore pubblico in TV, lasciando le briciole in termini di share a un’edizione del docureality che si vede costretta a lasciare il prime time e traslocare in seconda serata. Boom di visualizzazioni su RaiPlay per Il Collegio 9. Il Collegio è tornato in onda a due anni di distanza dall’ultima edizione e per la prima volta nella storia del format la Rai ha optato per una versione digital first. Sulla scia di quanto fatto con la serie Mare Fuori, tutti gli episodi sono stati trasmessi in anteprima su RaiPlay dal 23 ottobre al 6 novembre 2025, raggiungendo la soglia record di oltre 20 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Collegio trasloca in seconda serata. Il boom su RaiPlay non rilancia il docureality su Rai 2, anzi!

Il Collegio 9, il popolare docu-reality ambientato nel 1990, continua a ottenere un ampio riscontro di pubblico.

