Il Collegio 9 | stasera torna in prima serata su Rai 2

Stasera, alle 21.20 su Rai 2, torna in prima serata “Il Collegio 9”, condotto da Pierluigi Pardo. Dopo il successo su Rai Play, il programma mantiene il suo format che unisce educazione e intrattenimento, offrendo uno sguardo sulla vita scolastica di un tempo. L’appuntamento rappresenta una nuova occasione per seguire le vicende dei giovani protagonisti in un contesto che combina storia e valori.

