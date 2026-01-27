Il Collegio passa in seconda serata il docu-reality non decolla su Rai2 nonostante il successo su RaiPlay

Il Collegio 9, il docu-reality su Rai2, ha avuto un riscontro inferiore rispetto alla versione su RaiPlay, dove era stato molto seguito tra ottobre e novembre. La trasmissione in seconda serata ha influenzato la visibilità e l’interesse del pubblico. La sfida tra piattaforme di distribuzione e orari di programmazione evidenzia le dinamiche di successo di questo format televisivo.

Nonostante il successo iniziale su RaiPlay, dove è stato trasmesso tra ottobre e novembre, Il Collegio 9 non ha avuto lo stesso riscontro su Rai2. Il docu-reality, infatti, passerà in seconda serata.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Il Collegio 9 Il Collegio trasloca in seconda serata. Il boom su RaiPlay non rilancia il docureality su Rai 2, anzi! Il Collegio si sposta in seconda serata a causa delle preferenze del pubblico, che ha preferito seguire la trasmissione su RaiPlay. Il Collegio 9, la nuova edizione (dopo il successone su Raiplay) va in onda su Rai2: Andrea Maggi catapultato negli anni '90 Il Collegio 9 torna in tv su Rai2, portando l'esperienza di un viaggio negli anni '90.

