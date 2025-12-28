Il Collegio 9 la nuova edizione dopo il successone su Raiplay va in onda su Rai2 | Andrea Maggi catapultato negli anni ' 90

Il Collegio 9 torna in tv su Rai2, portando l’esperienza di un viaggio negli anni ’90. Dopo il successo su Raiplay, questa nuova edizione mira a coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo un’analisi autentica e senza orpelli di un’epoca passata. Con Andrea Maggi come guida, il programma propone un ritorno alle radici dell’adolescenza, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso della narrazione.

Il Collegio 9, che ha ottenuto un grande successo in termini di ascolti su Raiplay, spera ora di conquistare anche i telespettatori della prima serata Rai.  La prima puntata de Il Collegio 9 andrà in onda su Rai 2 lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 21:30. Si inizierà con i provini degli studenti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

