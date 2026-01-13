Regione Piemonte bilanci prudenti e provvisori agitano il gennaio di Riboldi e Tronzano

A gennaio, Regione Piemonte affronta bilanci prudenti e provvisori, riflettendo le sfide di gestire risorse pubbliche limitate. Le decisioni di Riboldi e Tronzano evidenziano le difficoltà di mantenere un equilibrio tra esigenze di bilancio e servizi, in un contesto che richiama le misure di austerità adottate in passato. La questione della gestione delle finanze pubbliche rimane centrale nel dibattito politico e nella vita democratica della regione.

L'esercizio democratico del volere e del potere - i soldi pubblici spesso non bastano o non ci sono - divide i nostri tempi, quantomeno dai tempi dell'austerity dei Governi tecnici (prima nel 2011 con Mario Monti, poi nel 2021 con Mario Draghi), benché l'etichetta, austerità, non ancora tradotta.

Consiglio Piemonte approva bilancio consolidato Regione 2024 - Il consiglio regionale ha approvato il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024 con 27 voti a favore e 17 astensioni. ansa.it

REGIONE / Bongioanni: “Nel Bilancio più fondi per sport, agricoltura e turismo” - È quanto ha illustrato l'assessore in data odierna nella seguente Terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto: "Continueremo l’azione di promozione e di identificazione del ‘prodotto Piemonte" ... targatocn.it

