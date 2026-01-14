È morta Valeria Fedeli sindacalista e ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni

È venuta a mancare questa mattina Valeria Fedeli, figura di spicco nel mondo sindacale e politico italiano. Ex ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni, ha dedicato la sua carriera alla promozione dei diritti sociali e dell’istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama politico e sindacale nazionale.

È morta questa mattina Valeria Fedeli, politica, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo guidato da Paolo Gentiloni. A darne l'annuncio sono stati i familiari. Storica dirigente del sindacato e della sinistra italiana, Fedeli aveva 76 anni ed era considerata una delle figure più riconoscibili dell'impegno sociale e istituzionale degli ultimi decenni. Nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel 1949, Valeria Fedeli ha costruito gran parte della sua carriera nel mondo sindacale. È stata una dirigente di primo piano della Cgil, entrando nella direzione nazionale e affermandosi come una delle voci più ascoltate sui temi del lavoro e dei diritti.

