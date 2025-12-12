Il Conservatorio Cimarosa celebra il Natale con un concerto di fiati
Il Conservatorio Cimarosa si prepara a festeggiare il Natale con un suggestivo concerto di fiati, diretto dall’Orchestra di Fiati del Conservatorio Domenico Cimarosa. L’evento si terrà sabato 20 dicembre alle ore 19.00 presso l’Auditorium “V. Vitale”, offrendo al pubblico un momento musicale speciale in vista delle festività natalizie.
Sabato 20 dicembre, alle ore 19.00, l’Auditorium “V. Vitale” ospiterà un concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Domenico Cimarosa. La performance sarà diretta dal Maestro Luigi Izzo.Il programma del concertoIl programma comprende brani di Giuseppe Verdi, George Gershwin, Nikolaj. Avellinotoday.it
