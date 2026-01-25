Montecatini | offerta di un imprenditore per l’acquisto delle Terme L’annuncio di Giani

Montecatini potrebbe presto vedere una nuova svolta grazie a un'offerta di acquisto delle Terme da parte di un imprenditore. La notizia è stata annunciata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, tramite un video sui social. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo importante per il rilancio della città e delle sue strutture termali, aprendo nuove prospettive di sviluppo e crescita economica.

Sarà davvero la volta buona per il rilancio di Montecatini? C’è un’offerta di acquisto per le Terme. A dare per primo la notizia è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso un video pubblicato sui propri canali social ieri sera, 24 gennaio 2026. Ci sarebbe un imprenditore privato (probabilmente italiano) dietro il tentativo di ‘salvataggio’ delle Terme di Montecatini, da tempo controllate da un commissario liquidatore incaricato di raccogliere eventuali manifestazioni d’interesse per l’acquisto del patrimonio immobiliare. L’obiettivo è ambizioso: rilanciare il settore con una struttura all’altezza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Un imprenditore privato italiano ha presentato un'offerta per rilevare le Terme di Montecatini, inclusi l'istituto Grocco, Leopoldine e altri immobili strategici.

