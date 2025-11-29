Terme appello congiunto delle categorie economiche | Subito un piano per rilanciare il turismo

Padovaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento strategico che riunisce per la prima volta un appello congiunto alle amministrazioni comunali - affiancato da una serie di proposte concrete - a “firma” delle principali categorie economiche del territorio termale, convocate giovedì pomeriggio da Federalberghi Terme Abano Montegrotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Striscia di Gaza: appello interreligioso, “tacciano le armi, nessuna pace sull’odio” - La giustizia per il popolo palestinese, come la sicurezza per il popolo israeliano, passano solo per il riconoscimento reciproco, il rispetto dei ... Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Terme Appello Congiunto Categorie