Durante la rassegna stampa del mattino si affrontano temi come il ruolo dei docenti e la presenza di propaganda politica nelle scuole. La notte bianca delle fiabe, evento recentemente svolto a Roma, sarà anche protagonista di Atreju 2025, arricchendo il dibattito con riflessioni e approfondimenti.

La notte bianca delle fiabe che nei giorni scorsi si è tenuta a Roma, arriva anche ad Atreju 2025. Nel corso della rassegna stampa delle 9.00 di questa mattina, nello spazio di Radio Atreju si parlerà proprio dell’iniziativa che ha coinvolto la Capitale e i suoi insegnanti. E a ricordare e difendere le istanze della categoria ci sarà una rappresentanza di Fratelli d’Italia Roma, che ha sempre considerato il tema della scuola una priorità. A Castel Sant’Angelo, ospiti del senatore Sigismondi e della deputata Di Maggio ci saranno Laura Marsilio, la responsabile Scuola FdI Roma, e Chiara Del Guerra, assessore alla Scuola del Municipio VI. Secoloditalia.it

atreju nella rassegna del mattino si parla dei docenti e della propaganda della sinistra nelle scuole

