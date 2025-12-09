Il Vaticano si ammoderna | in formato digitale il who’s who della Chiesa cattolica

Repubblica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta lo storico Annuario pontificio viene pubblicato anche in formato immateriale rendendo possibili aggiornamenti in tempo reale e ricerche online: “In un’altra forma ma la storia continua”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

