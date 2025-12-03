Cesena Città dei Quartieri invita i residenti all’assemblea per discutere il futuro del Quartiere Cesuola
Candidate e candidati della lista “Cesena Città dei Quartieri” per il quartiere Cesuola convocano per venerdì 5 dicembre alle 20.30, presso la sede del quartiere Cesuola in via Ponte Abbadesse 451, una assemblea pubblica aperta a tutte e tutti per presentare e discutere il programma in vista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
