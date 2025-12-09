assemblea pubblica per il futuro del mercato crespi

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell’incontro convocato dal Municipio 2 il 26 Novembre che ha visto la partecipazione del presidente di Municipio 2, Simone Locatelli, della consigliera comunale Natascia Tosoni, dell’assessora al commercio Alessia Cappello e del presidente di Sogemi, Cesare Ferrero, il Comitato per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Assemblea pubblica a Bomba sul progetto di estrazione del gas

Assemblea pubblica per un confronto sul nuovo ospedale

San Salvatore, assemblea pubblica sulla gestione dell’acqua nel Sannio

assemblea pubblica futuro mercatoIl futuro dell’ippodromo in un’assemblea pubblica - FOLLONICA Il Comune di Follonica ha ufficialmente avviato il percorso partecipativo in merito alla variante al Regolamento Urbanistico denominata ’Ippodromo’, ... Secondo msn.com