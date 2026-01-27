Ibg celebra 35 anni | investimenti per circa 70 mln e nuovo Piano Industriale triennale

Ibg celebra 35 anni di attività con un investimento di circa 70 milioni di euro e un nuovo Piano Industriale triennale. La società benefit, leader nel settore food & beverage e partner di PepsiCo, ha presentato i risultati raggiunti e le strategie future durante l’evento presso lo stabilimento di Buccino (Sa). Un momento di bilancio e di pianificazione per consolidare la propria posizione nel mercato.

