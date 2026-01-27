I volti della Shoah in San Romano Stamani insieme alle scuole si ricorda il coraggio dei silenziosi

In occasione della Giornata della Memoria, l’Auditorium di San Romano ospiterà un incontro con le scuole di Lucca, dedicato ai volti della Shoah. Un momento di riflessione per ricordare il coraggio e il silenzio di chi ha vissuto quegli eventi, promuovendo la memoria e la consapevolezza tra i giovani studenti.

Nella ricorrenza della Giornata della Memoria stamani alle 10 all’Auditorium di San Romano si svolgerà un incontro con le classi secondarie di primo grado degli istituti scolastici del comune di Lucca. L’evento, dal titolo “ I volti della Shoah ”, sarà curato da Atvl (Associazione Toscana Volontari della Libertà Lucca) e ruoterà attorno all’opera di Nazareno Giusti, giovane fumettista, molto noto e morto prematuramente nel 2019. “ I disobbedienti ” – libro a cura di Sara Moscardini edito da Tralerighe libri editore– sono coloro che nel periodo dei campi di concentramento, pur di salvare i perseguitati, gli ebrei, gli ultimi, fecero scelte difficili e coraggiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I volti della Shoah in San Romano. Stamani insieme alle scuole si ricorda il coraggio dei silenziosi Approfondimenti su Shoah San Romano Giornata della Memoria. Scuole in San Romano per “I volti della Shoah“. Consiglio monotematico In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, si svolgeranno a Lucca iniziative dedicate a “I volti della Shoah”. Giornata della Memoria, in San Romano “I volti della Shoah” Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, occasione per ricordare la liberazione di Auschwitz e le vittime dell’Olocausto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Shoah San Romano Argomenti discussi: Giornata della Memoria, in San Romano I volti della Shoah; Lucca, per la Giornata della Memoria I volti della Shoah in San Romano; SHOAH E DIRITTI UMANI - Condannare l’odio… in ogni tempo e da chiunque; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria. I volti della Shoah in San Romano. Stamani insieme alle scuole si ricorda il coraggio dei silenziosiL’evento inizia alle 10 con i saluti del sindaco Pardini e l’intervento dell’assessore alla scuola Testaferrata ... lanazione.it Shoah madre di tutti i genocidi, Moni Ovadia: Serve una Settimana delle MemorieL’attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, illustra il significato della ricorrenza del 27 gennaio. bergamonews.it PAOLO UCCELLO (Pratovecchio, 1397 – Firenze, 10 dicembre 1475). 1438 ca.: dipinge La Battaglia di San Romano per i Bartolini Uccello è uno di quelli che vedono il mondo come un problema di spazio: linee, punti di fuga, corpi che “entrano” nella profondi - facebook.com facebook

