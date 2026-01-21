giornata della memoria scuole in san romano per i volti della shoah consiglio monotematico

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, si svolgeranno a Lucca iniziative dedicate a “I volti della Shoah”. Le scuole di San Romano parteciperanno a un consiglio monotematico volto a promuovere la riflessione sul passato e l’importanza della memoria storica, in collaborazione con il Comune e associazioni locali. Un’occasione per mantenere viva la memoria e sensibilizzare le nuove generazioni.

Il Giorno della Memoria, che ogni anno, il 27 gennaio, ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e la fine dell’Olocausto, sarà celebrato a Lucca con una serie di iniziative realizzate dal Comune in collaborazione con realtà culturali e associazioni di volontariato locale. Gli appuntamenti, alcuni dei quali rivolti in modo particolare alle scuole e quindi ai giovani, e altri a tutta la cittadinanza, sono inseriti nel programma generale delle iniziative curato dalla Provincia di Lucca. In particolare la sera di lunedì prossimo 26 gennaio, alle 21.15, al cinema Centrale, ci sarà la proiezione del film “ Le Assaggiatrici ”, a cura di del Cineforum Ezechiele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

