giornata della memoria in san romano i volti della shoah

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, occasione per ricordare la liberazione di Auschwitz e le vittime dell’Olocausto. A Lucca, il Comune organizza, in collaborazione con enti culturali e associazioni, una serie di eventi intitolati “I volti della Shoah”. L’obiettivo è promuovere una riflessione condivisa sul passato, mantenendo viva la memoria e sensibilizzando le nuove generazioni.

Lucca, 19 gennaio 2026 - Il Giorno della Memoria, che ogni anno, il 27 gennaio, ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e la fine dell’Olocausto, sarà celebrato a Lucca con una serie di iniziative realizzate dal Comune in collaborazione con realtà culturali e associazioni di volontariato locale. Gli appuntamenti, alcuni dei quali rivolti in modo particolare alle scuole e quindi ai giovani, e altri a tutta la cittadinanza, sono inseriti nel programma generale delle iniziative curato dalla Provincia di Lucca. Il programma La sera di lunedì 26 gennaio, alle 21.15, al cinema Centrale, ci sarà la proiezione del film “Le Assaggiatrici”, a cura di del Cineforum Ezechiele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste. L’appuntamento, previsto per domenica 25 gennaio alle ore 10, offre un momento di riflessione e musica per ricordare le persecuzioni e promuovere la consapevolezza storica. Un’occasione per onorare la memoria e sensibilizzare sul valore della tolleranza e dei diritti umani.

L’11 aprile 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull’importanza della memoria storica. Questa giornata invita a mantenere vivo il ricordo degli orrori passati, affinché simili tragedie non si ripetano. È un momento di riflessione civile, volto a rafforzare i valori di tolleranza e rispetto tra le persone.

