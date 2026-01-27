I nuovi decreti sulla gestione dei lupi in Italia non autorizzano azioni di sparo. Lo affermano Adriana Fabbri e Samuele Mascarin, consiglieri comunali di Alleanza Verdi Sinistra di Pesaro e Fano, sottolineando l’importanza di rispettare le normative ambientali e di tutela della fauna selvatica.

"I recenti decreti relativi alla gestione dei lupi non sono un’autorizzazione a sparare". Lo dicono Adriana Fabbri e Samuele Mascarin, consiglieri comunali di Alleanza Verdi Sinistra di Pesaro e Fano. "Il lupo non è a tutt’oggi una specie cacciabile – aggiungono – è ancora una specie protetta per l’alto valore ecologico di controllo delle specie di cui si alimenta. In Italia sono censiti 3500 lupi, e con i nuovi decreti si prevede sì di poter limitarne il numero attraverso il prelievo, ma per un massimo di 160 esemplari, di cui 8 nelle Marche. Si tratta di un limite massimo e non di una disposizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I nuovi decreti non sono un’autorizzazione a sparare"

Approfondimenti su Decreti Lupi

Ultime notizie su Decreti Lupi

